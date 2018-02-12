İstanbul'da kış yüzünü nihayet göstermeye başladı!

İSTANBUL’DA SICAK GÜNLER BİTTİ

BATIDA YAĞIŞ ETKİLİ

Adem Özdoğan

Son dakika hava durumu tahminlerine göre yağmurlu hafta geldi, birkaç gündür yurdun batı kesimlerinde etkili olan yağmur yağışı hafta boyunca sürecek. Haberler iyi, sıcak geçen kışın son dönemleri mevsim normallerinde geçecek. Hava sıcaklıkları kış ortalamaları seviyelerinde seyredecek.İstanbul’da geçtiğimiz hafta 13-14 civarına kadar yükselen sıcaklıklar bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Bu hafta İstanbul’da yağmurla beraber hava sıcaklıkları da mevsim normallerine inecek. Kış kendini hissettirecek.Yağmurlu hafta yurdun batı kesimlerini daha çok etkilerken tarım için önemli olan yağışlardan Anadolu daha az etkilenecek. Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken salı günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı dolaylarında kısa süreli kendini gösterecek kar yağışları haricinde kar beklenmiyor.