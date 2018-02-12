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İstanbul'da kış yüzünü nihayet göstermeye başladı!

İstanbul bu kışı hiç de alışık olmadığı şekilde bahar sıcaklarında geçiriyor. Ancak İstanbul'daki ılık hava yerini soğuk havaya bırakacak. Bu hafta başından itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek

İstanbul'da kış yüzünü nihayet göstermeye başladı!
Son dakika hava durumu tahminlerine göre yağmurlu hafta geldi, birkaç gündür yurdun batı kesimlerinde etkili olan yağmur yağışı hafta boyunca sürecek. Haberler iyi, sıcak geçen kışın son dönemleri mevsim normallerinde geçecek. Hava sıcaklıkları kış ortalamaları seviyelerinde seyredecek.
 

İSTANBUL’DA SICAK GÜNLER BİTTİ


İstanbul’da geçtiğimiz hafta 13-14 civarına kadar yükselen sıcaklıklar bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Bu hafta İstanbul’da yağmurla beraber hava sıcaklıkları da mevsim normallerine inecek. Kış kendini hissettirecek.
 

BATIDA YAĞIŞ ETKİLİ


Yağmurlu hafta yurdun batı kesimlerini daha çok etkilerken tarım için önemli olan yağışlardan Anadolu daha az etkilenecek. Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken salı günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı dolaylarında kısa süreli kendini gösterecek kar yağışları haricinde kar beklenmiyor.


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