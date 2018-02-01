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İstanbul'da konut fiyatları 2017'de yüzde 13 arttı

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da fiyatı geçen yıl yüzde 13 yükseliş kaydeden konut, yüzde 11,92'lik enflasyon ile kıyaslandığında yatırımcısının beklentisini karşılamadı

İstanbul'da konut fiyatları 2017'de yüzde 13 arttı
Endeksa'nın "2017 yılında Konutta En Fazla Değer Artışı Olan İller ve İlçeler" başlıklı araştırmasına göre, geçen yıl İstanbul genelinde konut fiyatları yüzde 13 arttı.

Kentte konutun getirisi, yıllık yüzde 11,92'lik enflasyon ile kıyaslandığında yatırımcıların beklentisini karşılamadı. Geçen yıl dolar yüzde 7,47'lik getiri ile konutun gerisinde kalırken, altın yüzde 21,6, avro yüzde 22,5 ve Borsa İstanbul da yüzde 47,6'lık kazançla konutu solladı.

İstanbul'da geçen yıl en yüksek artışın yaşandığı ilçe İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin etkisiyle yüzde 50 yükselişin yaşandığı Arnavutköy oldu. Arnavutköy'de son bir yılda konutun ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 200 liraya yükseldi.

Arnavutköy'ü yüzde 24 ile Çatalca, yüzde 21 ile Gaziosmanpaşa ve Silivri, yüzde 18 ile Şile, yüzde 15 ile Bakırköy, yüzde 13 ile Büyükçekmece, yüzde 12 ile Tuzla ve Beyoğlu, yüzde 11 ile Esenler takip etti. Gaziosmanpaşa'daki artış kentsel dönüşüm bazlı olurken, Şile'deki artışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün etkisi büyük oldu.



En büyük artışların İstanbul'un kenar ve merkeze uzak ilçelerinde yaşanması dikkati çekti.
 

Artış oranı Başakşehir'de sıfır, Üsküdar ve Ümraniye'de yüzde 1


Araştırmaya göre, İstanbul'da geçen yıl fiyatların en az arttığı, hatta enflasyon rakamları göz önüne alındığında konut değerlerinde gerilemenin yaşandığı ilçelerin başında Başakşehir geldi. Başakşehir'deki konutların değerinde 2017 yılı genelinde değişim yaşanmadı. İlçede konutların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 175 lira olarak kaldı.



En düşük artışların yaşandığı ilçelerde Başakşehir'i yüzde 1 ile Üsküdar ve Ümraniye, yüzde 2 ile Çekmeköy, yüzde 3 ile Ataşehir, yüzde 4 ile Kağıthane, Sancaktepe ve Fatih, yüzde 5 ile Kadıköy, yüze 6 ile Avcılar izledi.

Değer artışının en az yaşandığı ilçeler göz önüne alındığında, söz konusu ilçelerde son 5 yılda hızlı bir değerlenme olduğu, bu nedenle fiyat yükselişinin azaldığı belirtildi. Özellikle Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye gibi ilçelerde son 5 yılda Marmaray, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ve metro gibi yatırımlar sayesinde ciddi artışlar olmuştu.

AA


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