İstanbul'da konut fiyatları 2017'de yüzde 13 arttı

Artış oranı Başakşehir'de sıfır, Üsküdar ve Ümraniye'de yüzde 1

Nazlı Erdol

'nın "2017 yılında Konutta En Fazla Değer Artışı Olan İller ve İlçeler" başlıklı araştırmasına göre, geçen yılgenelinde konut fiyatları yüzde 13 arttı.Kentte konutun getirisi, yıllık yüzde 11,92'lik enflasyon ile kıyaslandığında yatırımcıların beklentisini karşılamadı. Geçen yıl dolar yüzde 7,47'lik getiri ile konutun gerisinde kalırken, altın yüzde 21,6, avro yüzde 22,5 ve Borsa İstanbul da yüzde 47,6'lık kazançla konutu solladı.'da geçen yıl en yüksek artışın yaşandığı ilçe İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin etkisiyle yüzde 50 yükselişin yaşandığıoldu. Arnavutköy'de son bir yılda konutun ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 200 liraya yükseldi.'ü yüzde 24 ile, yüzde 21 ileve, yüzde 18 ile, yüzde 15 ile, yüzde 13 ile, yüzde 12 ileve, yüzde 11 iletakip etti. Gaziosmanpaşa'daki artış kentsel dönüşüm bazlı olurken, Şile'deki artışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün etkisi büyük oldu.En büyük artışların İstanbul'un kenar ve merkeze uzak ilçelerinde yaşanması dikkati çekti.Araştırmaya göre,'da geçen yıl fiyatların en az arttığı, hattarakamları göz önüne alındığında konut değerlerinde gerilemenin yaşandığı ilçelerin başındageldi. Başakşehir'deki konutların değerinde 2017 yılı genelinde değişim yaşanmadı. İlçede konutların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 175 lira olarak kaldı.En düşük artışların yaşandığı ilçelerde Başakşehir'i yüzde 1 ileve, yüzde 2 ile, yüzde 3 ile, yüzde 4 ileve, yüzde 5 ile, yüze 6 ileizledi.Değer artışının en az yaşandığı ilçeler göz önüne alındığında, söz konusu ilçelerde son 5 yılda hızlı bir değerlenme olduğu, bu nedenle fiyat yükselişinin azaldığı belirtildi. Özelliklevegibi ilçelerde son 5 yıldavegibi yatırımlar sayesinde ciddi artışlar olmuştu.