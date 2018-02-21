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İstanbul'da korkunç görüntü! Tedbirsiz yıkım vatandaşların canını tehdit ediyor

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Kadıköy'de çekilen bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'da korkunç görüntü! Tedbirsiz yıkım vatandaşların canını tehdit ediyor
Kadıköy'ün Fenerbahçe semtinde kontrolsüz yıkım, deyim yerindeyse vatandaşların canını tehdit ediyor. Rastgele çekilen bu görüntülerde yıkımı devam eden bir bina neredeyse bir arabanın üzerine çöküyordu.

Bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, İstanbul'da bazı ilçelerde süratle devam eden kentsel dönüşüm çılgınlığının nasıl kontrolden çıktığını gözler önüne seriyor. 

İşte o görüntüler:


 

KADIKÖY BELEDİYESİ DEVREYE GİRDİ


Yıkımda aracı zarar gören kişi için Kadıköy Belediyesi'ne şikayette bulunan sosyal medya kullanıcıları, olay yerinin adres bilgilerini kurum ile paylaştı. Kadıköy Belediyesi'nin yaşanan bu olay ile ilgili nasıl bir tedbir alacağı merak konusu...


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