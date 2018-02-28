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İstanbul'da korkutan manzara! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların sıfırın altına düşmesinden dolayı kuvvetli buzlanma ve don beklendiğini açıkladı. Bugün öğle saatlerinde ise İstanbul'u kara bulutlar kapladı, sahil şeridi karanlığa büründü. Meteoroloji'nin günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıyordu. Beklenen kar yağışı an itibariyle İstanbul'da başladı

28 Şubat 2018, Çarşamba 14:32
İstanbul'da korkutan manzara! (İstanbul'da kar yağışı başladı)
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul’da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtilmişti.
 

METEOROLOJİ UYARMIŞTI: KAR BAŞLADI


Kentte akşam saatlerinde aralıklarla hafif karla karışık yağmurun başlayacağı açıklanmıştı. Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı kar yağışı İstanbul'da an itibariyle etkili olmaya başladı.


SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK


Hava sıcaklığının düşeceği belirtilen açıklamada, "İstanbul’da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya’da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması beklenmektedir" denildi.


Fotoğraf: İsmail Coşkun / İHA​


İSTANBUL'DA ÜRKÜTÜCÜ MANZARA


Kar yağışı bekleyen İstanbul'da hava sıcaklığı düşerken, şehrin üstünü de kara bulutlar kapladı.  Kar bekleyen İstanbul’da Kız Kulesi’nin ve boğazın üzeri kara bulutlarla kaplandı. Kent merkezinde özellikle sahil şeridi kara bulutların etkisiyle karanlığa büründü. Şehrin bulutlarla kaplı hali ürkütücü manzaralar ortaya çıkardı.
 


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