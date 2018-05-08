İstanbul'da mazot hırsızlarının düzenekleri şoke etti

İstanbul'da çaldıkları otomobilin arka koltuğunu sökerek yerleştirdikleri depolarla kamyonlardan mazot çaldığı belirtilen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Polisin 10 gün süren takibi sonucu gözaltına alınan şüphelilerin gecede 2 ton mazot çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin Şamlar köyünde bulunan evlerine yapılan baskın polis kamerası tarafından görüntülendi. 

İstanbul'da mazot hırsızlarının düzenekleri şoke etti
İstanbul'un çeşitli semtlerinde bir gecede 2 ton mazot çalarak yarı fiyatına piyasaya süren çete polisin operasyonuyla çökertildi. Çetenin çaldıkları otomobillerin arka koltuğunu söküp 400 litrelik depo koyarak, elektrikli pompalarla park halindeki kamyonların depolarını boşalttıkları anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ay önce çalınan lüks bir otomobilin sahte plaka takılarak Arnavutköy bölgesinde kullanıldığı bilgisini aldı. Yapılan takip ve araştırmada, şüphelilerin çalıntı otomobile özel donanım ekleyerek park halindeki kamyonların depolarından mazot çaldıkları saptandı.


KÖY EVİNE BASKIN


Ekipler, çetenin Şamlar köyündeki evini bastı.  Yunus Y.(26), Volkan ö.(26), Mehmet Ö.(23) ile Gökhan T.(23) gözaltına alındı. Evin alt katında çalıntı mazotların depolandığı 3 bin 800 litrelik tanklar bulundu.

Ele geçen çalıntı otomobilde yapılan incelemede, arka koltuğunun sökülerek 400 litrelik depo konulduğu, çetenin bu araçla yanaştığı park halindeki kamyonların depo kapaklarını kırıp araç içindeki pompa yardımıyla depoları boşalttığı anlaşıldı. Çetenin kullandığı pompanın dakikada 100 litre mazot çektiği belirtildi. Çetenin çaldığı mazotu kamyon ve TIR’lara ‘Ucuz mazot’ sloganıyla yarı fiyatına sattıkları da belirlendi.  Çetenin gecede 2 ton mazot çaldığı saptanırken, Emniyetteki  sorgularının ardından adliye sevk edilen Yunus Y. ve Volkan Ö. tutuklanırken diğer kişiler serbest kaldı.

Hürriyet/Çetin Aydın


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