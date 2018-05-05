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İstanbul'da metro çalışması sırasında su borusu patladı

İkitelli-Ataköy arasında planlanan metro hattı için Bahçelievler’de yapılan çalışmalar sırasında su borusu patladı. Ekipler patlayan su borusunu tamir etmeye çalışırken, yayalar zor anlar yaşadı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 20:37
İstanbul'da metro çalışması sırasında su borusu patladı
İstanbul Bahçelievler’de İkitelli-Ataköy arasında planlanan metro hattı için 29 Ekim Caddesinde yapılan çalışmalar sırasında su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle işçiler çalışmalara kısa süreli ara verdi.

YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI


Patlayan su borusu nedeniyle ekipler patlamanın bulunduğu yere gelerek su borusunu tamir etmeye başladı.



Patlayan su nedeniyle caddenin bir kısmında su birikintileri oluşurken, metro çalışmasının bulunduğu yerden geçen yayalar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ise yayaların geçtiği bölümde zorluk yaşamamaları için fırça yardımıyla yolu temizlemeye çalıştı. 

İSTANBUL (İHA) 


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