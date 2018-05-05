İstanbul'da metro çalışması sırasında su borusu patladı

YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI

Mehmet Nuri Turan

İstanbul Bahçelievler’de İkitelli-Ataköy arasında planlanan metro hattı için 29 Ekim Caddesinde yapılan çalışmalar sırasında su borusu patladı. Patlayan su borusu nedeniyle işçiler çalışmalara kısa süreli ara verdi.Patlayan su borusu nedeniyle ekipler patlamanın bulunduğu yere gelerek su borusunu tamir etmeye başladı.Patlayan su nedeniyle caddenin bir kısmında su birikintileri oluşurken, metro çalışmasının bulunduğu yerden geçen yayalar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ise yayaların geçtiği bölümde zorluk yaşamamaları için fırça yardımıyla yolu temizlemeye çalıştı.İSTANBUL (İHA)