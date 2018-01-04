İstanbul'da oğlunu öldüren baba için ağırlaştırılmış müebbet istendi



DAHA ÖNCE DE ZEHİRLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Serap Belovacıklı

İstanbul Fatih’te eşinden ayrı yaşayan Nezir T. uzun süredir görmediği 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan T.’yi hafta sonu yanında kalması için anneannesinden alıp eve getirmişti.Nezir T. geçtiğmiz Kasım ayında oğlu Yiğitcan’ı 8 yerinden bıçaklayarak öldürmüş ve eşi Neriman T.’yi arayarak, “Oğlunu öldürdüm. Gel al” demişti. Polise haber veren Neriman T. evde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nezir T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nezir T.’nin, “kasten yakın akrabayı öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından da 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Nezir T.’nin daha önce de Yiğitcan’ı doğalgaz ile zehirlemeye çalıştığı ve annesine ses kaydı gönderdiği iddia edilmişti. Polisle birlikte eve gidip oğlunu kurtaran anne Neriman T. polise başvurduğunu ancak Nezir T.’nin savcılıktan izin alarak oğlunu aldığını ve öldürdüğünü iddia etmişti.