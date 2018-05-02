İstanbul'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Sultanbeyli’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarpması sonucu kadınlardan birinin ayağı teker altında kaldı

İstanbul'da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
Olay, bugün Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bosna Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadınların birinin ayağı otomobil tekerinin altında kalırken, diğer kadının kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Olay sonrasında bölgeye ulaşan ambulans ekipleri tarafından yaralı kadınlar Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken araç çekici yardımı ile yoldan çekildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise 2 yayaya çarpan sürücüyü gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cinayet zanlısı cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

Cinayet zanlısı cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü
AVM'nin oyun alanında trene sıkışan çocuğun ayağı koptu, güvenlikler gazetecileri darp etti  

AVM'nin oyun alanında trene sıkışan çocuğun ayağı koptu, güvenlikler gazetecileri darp etti  
Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'nun kardeşi de tutuklandı

Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'nun kardeşi de tutuklandı

Yangına giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yangına giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı
İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!

İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!
Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar