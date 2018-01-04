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İstanbul'da otoyol dilencilerinin foyası ortaya çıktı

İstanbul'da E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiine otomobille gelen bir grup dilenci kıyafetlerini değiştirdikten sonra yola çıkarak kucağında çocukla dilenmeye başladı. Dilencilerin kılık değiştirerek otoyolda dilenmesi polis tarafından engellendi.

04 Ocak 2018, Perşembe 10:58
İstanbul'da otoyol dilencilerinin foyası ortaya çıktı
E-5 Otoyolu Çobançeşme mevkiinde bulunan boş bir alana gelen dilenciler, burada üstlerini değiştirdi. Yeni kıyafetlerini çıkartıp aracın bagajındaki eski kıyafetleri giyen bir grup dilenci ardından E-5 Otoyolunda dilenmeye başladı. Kucağında çocuk ve elindeki “Açız” yazılı tabelayla duygu sömürüsü yaparak trafikteki araç sürücülerinden para dilenen dilenciler, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.



ARABALARIYLA GELDİLER


Polisin kovalamasının ardından kucağında çocukla yakalanan dilenciye, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Polisler tarafından yakalanan dilenciler, kendilerini çeken kameramana tepki gösterdi. Görüntülerde dilenciler önce boş alana arabalarıyla geliyorlar. Ardından üstlerini değiştiren dilenciler, otoyolda kucağında çocukla dilenmeye başlıyor. 
 

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