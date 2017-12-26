İstanbul'da patlama sonrası yangın



İTFAİYE VE POLİSİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Mehmet Nuri Turan

Karaköy Bankalar Caddesi'nde 7 katlı Seven Han'ın 5'inci katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Doğalgaz patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Yangının çıktığı işyerinin LED ışık pilleri imalathanesi olduğu, adı bilinmeyen işyeri sahibinin içeride kimsenin olmadığı sırada kapıyı açıp girdiği, ardından bir anda patlama olduğu ve patlamanın ardından yangın çıktığı öğrenildi.İşyeri sahibinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamaya, neyin sebep olduğuyla ilgili itfaiye ve polisin incelemeleri sürüyor.Bugün akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi 28 numarada bulunan binanın 5. katında meydana gelen patlamanın, doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu iş yerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Patlama nedeni araştırılıyor.