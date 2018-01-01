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İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9 arttı

2017'de İstanbul'da perakende fiyatlar ortalama yüzde 9,33 arttı

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 9 arttı
İTO verilerine göre, İstanbul'da geçen yıl perakende fiyatlar ortalama yüzde 9,33, toptan fiyatlar ise yüzde 12,77 arttı.

Aylık bazda ise fiyatlardaki değişim; perakende de yüzde 0,65, toptanda yüzde 1,94 yükseliş şeklinde oldu.


EV EŞYASI VE GIDADA ARTIŞ 


Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla ev eşyasında yüzde 1,43, gıdada yüzde 1,42, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,33, konutta yüzde 0,35, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,13 arttı. Söz konusu dönemde perakende fiyatlar kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,98, giyimde yüzde 0,11 azalırken; diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi olmadı.

Aralık 2017 itibarıyla toptan fiyatlar ise aylık bazda, kimyevi maddeler grubunda yüzde 19,79, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,61, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,49, mensucat grubunda yüzde 0,28 artış kaydetti. Söz konusu dönemde madenler grubunda yüzde 0,57, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,34 düşüş yaşandı.
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