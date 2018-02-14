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İstanbul'da PKK operasyonu... 19 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı

14 Şubat 2018, Çarşamba 10:22
İstanbul'da PKK operasyonu... 19 kişi gözaltına alındı
İstanbul polisi, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmesini bahane ederek eylem hazırlığında olan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

TEM ekipleri, terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGH’ye yönelik 10 ilçede bulunan 26 adresi belirledi. TEM Özel Tim ve Özel Harekat ekiplerinin desteği ile gece saatlerinde yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL CİHAZLARINA EL KONULDU

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Şüphelilerin dijital cihazlarına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Çağatay KENARLI/DHA


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