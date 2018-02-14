İstanbul’da PKK üyesi 19 kişi yakalandı

Serap Belovacıklı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümünü bahane edip eylem hazırlığında olduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 10 ayrı ilçede 26 adrese baskın düzenleyen terör polisi, PKK/KCK’nın ideolojik tabanında ‘Gençlik Kolu’ olarak yer alan DGH saflarında eylem yapan 19 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.İHA