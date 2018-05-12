İSTANBUL'DA PİDE 2.5 LİRA

KİLOSU 7,2 LİRA

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala Ramazan pidesi fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında geliyordu.Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti..