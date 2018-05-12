İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da 350 gram pidenin 2,5 liradan satılacağını açıkladı.
İSTANBUL'DA PİDE 2.5 LİRA
Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi.
KİLOSU 7,2 LİRA
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti..