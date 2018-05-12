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İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da 350 gram pidenin 2,5 liradan satılacağını açıkladı.

12 Mayıs 2018, Cumartesi 13:00
İstanbul'da ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kala Ramazan pidesi fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında geliyordu.
 

İSTANBUL'DA PİDE 2.5 LİRA


Fırıncılar odasından gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesi 2 buçuk lira olarak belirlendi.
 

KİLOSU 7,2 LİRA


Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti..


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