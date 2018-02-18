İstanbul'da sabaha karşı çorbacıda çatışma: 3 yaralı

İstanbul Ataşehir'de bir lokantada tartışmayla başlayan kavgada silahlar çekildi. Kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi ve iki kişi yaralandı. Polis saldırganları arıyor

18 Şubat 2018, Pazar 08:41
İstanbul'da sabaha karşı çorbacıda çatışma: 3 yaralı
Olay, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı’ndaki bir restoranda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restorana çorba içmeye gelen iki kişi içerideki bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken Zafer Ü. ve Özkan O. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlisi Güven B. kavgaya ayrılmak isterken seken kurşunlarda biri bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden bir otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken durumları ise iyi olduğu öğrenildi.


"SARHOŞTULAR GALİBA"


Görgü tanığı Halil Bakır içerideki yaşananları şu sözlerle anlattı: 

"Ben burada çalışıyorum. Arkadaşlar tartıştılar ve kavga iyice büyüdü. İlk tartışma içeride başladı. Dışarıda konuştular, sarhoştular galiba tartışma büyüdü. Çekti vurdular birbirlerini. İki kişilerdi, biri karışmadı. Beyaz bir arabaları vardı, binip gittiler. 

Bizde sesleri duyduk. 3 el ateş ettiler ikisini de bacağından vurdu, diğerini bilmiyorum. Bir güvenlik olaya bakmak için gelmişti, içeridekinin durumu kötüydü" 
 

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR


Öte yandan yaşanan kavgada restoranın camına kurşun isabet ederken olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri de olayın yaşandığı çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken olayla ilgili içeride bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA)


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