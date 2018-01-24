İstanbul’da sahte Facebook hesabından evlilik vaadiyle dolandırıcılık



4 YIL YAZIŞIP ABLASIYLA BULUŞTU



ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJ

"OLMAYAN BİR HAYALİN PEŞİNDEYDİM"

Serap Belovacıklı

Sabah'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, geçen yıl 14 Temmuz'da ortaya çıkan görülmemiş dolandırıcılık olayı şöyle gelişti: Evli ve iki çocuk annesi şüpheli Serpil K., genç kızları dolandırmak için yakışıklı erkek fotoğraflarını kullanıp'ta "Mustafa Fidan, Kaan Yıldız, Kaan Kaan, Erdl Byrm" adlarıyla sahte hesaplar açtı. Ş.Ö., 'Kaan Yıldız' adlı profil fotoğrafını beğenip arkadaşlık isteği yolladı. Birbirlerinin telefon numarasını alıp'ta yazışmaya başladılar. Bir süre sonra Serpil K. evlenmek isteğini yazdı ve 'Ablamla buluşup onunla görüşebilirsin' dedi.Kendisini sanal karakter Kaan Yıldız'ın ablası gibi tanıtan Serpil K., defalarca Ş.Ö. ile buluştu. Sonraki mesajlarında, "Ablam seni görüp beğenmiş. Seni onayladı. Sen de tam benim gibi manevi değerlere önem veren bir insansın. Seninle evlenmek istiyorum. Efendimiz konuşup da mı evlenmiş? Hiç görüşmeden evlensek daha hayırlı olur" diye yazdı. Evlilik hazırlıkları gibi çeşitli yalanlarla kandırdığı Ş.Ö.'den hile ve ustaca sergilediği mizansenle kıyafetler, cep telefonu ve nakit para almayı başaran Serpil K., tüm bunları da sanal karakterin 'ablası' kılığına girip bizzat Ş.Ö.'nün elinden aldı. Yazışma ve buluşmalar 4 yıla yakın sürdü. Ta ki, dolandırıcı kadın şantaj yapana kadar...Ş.Ö. kendisinden çıplak fotoğraf isteyen sanal hesaba fotoğraflarını gönderdi. Serpil K., "Çok kazançlı bir iş kurmam gerekiyor. 300 bin TL gönderirsen para kazanmaya başlayıp seninle evlenebilirim" diyerek para isteyince, miktarı çok bulan Ş.Ö. 30 bin TL verebileceğini söyledi. Serpil K. genç kadını bir türlü ikna edemeyince, "Çıplak fotoğraflarını tüm köyüne gönderirim. Ailene, annene, babana yayarım. İşyeri arkadaşlarına gönderirim.'ta paylaşırım. Bana yanlış yaptığın gün öğreneceksin" gibi sözlerle tehditte bulundu. Geç de olsa dolandırıldığını anlayan Ş.Ö. şikayetçi olunca, dolandırıcı kadın hakkında 'Şantaj' ve "Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı.Duruşmada konuşan mağdur Ş.Ö., "Önce Allah'a sonra da size havale ediyorum. 3 yıl boyunca olmayan bir şeyin peşinden koştum. Duygularımla oynandı. 3 yılıma yazık, şikayetçi değilim" dedi. Serpil K. ise, aldığı paraları iade ettiğini, arkadaşlarının kendisini işlettiği düşüncesiyle farklı fotoğrafı kullandığını iddia edip, "İç çamaşırı işi yapacaktı. Bu yüzden bana iki adet iç çamaşırlı özel fotoğrafını gönderdi. Şantaj yapmadım. Pişmanım" dedi. Duruşma ertelendi.