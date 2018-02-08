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İstanbul'da Sarallar'a operasyon: 14 gözaltı

İstanbul'da  'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Sarallar'a operasyon: 14 gözaltı
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri sabah saat 05.00 sıralarında önceden belirlenen 18 adrese baskın yaptı. Ekipler, yapılan basınlarda, O.S., Ü.S.S., S.S.S., M.O.O, H.C, Y.C., A.C.Ö., G.A., İ.A., G.İ., Z.D., M.P., M.G. ve H.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 1'i kuru sıkı olmak üzere toplam 2 tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma' ile 'Tehdit ve Kasten yaralama' suçlarından haklarında işlem yapılacağı öğrenildi.


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