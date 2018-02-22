15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İstanbul'da Sarallar operasyonu! Mahkeme kurmuşlar

İstanbul polisinin "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin, bazı mağdurları 'mahkeme kurup' kendi yöntemlerince cezalandırdıkları belirtildi.

İstanbul'da Sarallar operasyonu! Mahkeme kurmuşlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamuoyunda Sarallar olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Silahlı suç örgütü lideri, yöneticileri ile örgüt üzerinde etkin olarak sözü geçen kişilerin işlemiş oldukları suçlar nedeniyle yargılama sürecinde olduklarından dolayı oluşan otorite boşluğunda şebeke içinde S.S.Saral'ın ön plana çıktığı belirtilen açıklamada, "Ticari piyasada ekonomik ihtilaflarla öncülük yaparak haksız ekonomik çıkar sağlanması, 4 kişinin yağmalanması, 4 kişinin tehdit edilmesi, 2 kişinin yağma amaçlı darp edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri ve haksız kazanç elde etmek istedikleri kişileri, Türkiye Cumhuriyeti anayasasını hiçe sayarak kendilerince mahkeme kurup kendi yöntemlerince cezalandırdıkları tespit edilen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 8 Şubat'ta 18 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi" denildi.

Operasyonda S.S.Saral ile birlikte 14 kişinin yakalararak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin dün adliyeye sevkedildiği belirtilirken 11 kişinin tutuklandığı 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.


OPERASYON ANI KAMERADA


Polisin şüphelilere yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polislerinin bir daireye girmeleri ve polisin arama yapması yer alıyor. Aramalarda bir silahın bulunması da görüntülere yansıyor. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

10 Şubat ehliyet sınav sonuçları açıklandı (10 Şubat ehliyet sınav sonuçları sorgula 2018)

10 Şubat ehliyet sınav sonuçları açıklandı (10 Şubat ehliyet sınav sonuçları sorgula 2018)
Veremli yolcunun uçağında uçan kişiler aranıyor

Veremli yolcunun uçağında uçan kişiler aranıyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Cumhur İttifakı açıklaması
Son Dakika...15 Temmuz AKOM işgal davasında flaş gelişme!

Son Dakika...15 Temmuz AKOM işgal davasında flaş gelişme!
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
Son dakika! Halkevleri Genel Başkanı gözaltına alındı!

Son dakika! Halkevleri Genel Başkanı gözaltına alındı!
AK Partili Belediye Başkanı Esat Öztürk'e bıçaklı saldırı

AK Partili Belediye Başkanı Esat Öztürk'e bıçaklı saldırı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı (25 Şubat'ta İstanbul'a kar yağacak mı?)

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı (25 Şubat'ta İstanbul'a kar yağacak mı?)
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 kişiye tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 kişiye tutuklama
Silahlı saldırıya uğrayan Volkan Konak'tan ilk açıklama!

Silahlı saldırıya uğrayan Volkan Konak'tan ilk açıklama!
Öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu: Google'ı icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır

Öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu: Google'ı icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır