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İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Bir aile kucağında bebekle motosiklete bindi

İstanbul’da motosiklet üzerinde bir çiftin bebekleriyle birlikte kasksız şekilde yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Bir aile kucağında bebekle motosiklete bindi
İstanbul’da trafikte bebekleriyle birlikte kasksız şekilde yolculuk yapan aile görenleri hayrete düşürdü. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde motosikletli sürücünün arkasına bindirdiği eşi ve bebeğiyle ana yolda ilerlediği görülüyor.


BEBEKLERİNİN CANINI DA HİÇE SAYDILAR


Arkada oturan annenin bebeğine sarıldığı görülen görüntülerde çiftin kaskız olduğu görülüyor. Kendilerinin yanı sıra bebeklerinin de canının hiçe sayan karı-koca, görenlerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

İşte o görüntüler: 


 


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