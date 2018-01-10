İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Bir aile kucağında bebekle motosiklete bindi



BEBEKLERİNİN CANINI DA HİÇE SAYDILAR

İşte o görüntüler:

Adem Özdoğan

İstanbul’da trafikte bebekleriyle birlikte kasksız şekilde yolculuk yapan aile görenleri hayrete düşürdü. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde motosikletli sürücünün arkasına bindirdiği eşi ve bebeğiyle ana yolda ilerlediği görülüyor.Arkada oturan annenin bebeğine sarıldığı görülen görüntülerde çiftin kaskız olduğu görülüyor. Kendilerinin yanı sıra bebeklerinin de canının hiçe sayan karı-koca, görenlerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.