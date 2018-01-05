İstanbul'da seri tecavüz dehşeti



4 KADINA TECAVÜZ ETMİŞ

İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

Mehmet Nuri Turan

Beşiktaş'ta 31 Aralık gecesi bir kadına tecavüz eden şüpheliyi yakalamak için harekete geçen dedektifler önceki gün Duran E. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada İstanbul'da daha önceden meydana gelen tecavüz olayları mağdurlarına şüphelinin resmini gönderdi.Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy'de daha önceden tecavüze uğrayan 3 kadın da şüpheliyi fotoğraftan teşhis etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çağırıldı.Emniyete gelen kadınlar, Duran E.'yi kendilerine tecavüz eden kişi olarak teşhis etti. Yapılan teşhislerle şüphelinin 4 kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin hırsızlık için girdiği evdeki kadınlara tecavüz ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.