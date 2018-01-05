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İstanbul'da seri tecavüz dehşeti

İstanbul'da gece yarısından sonra kadınların evlerine girip tecavüz eden bir kişi polis tarafından yakalandı

İstanbul'da seri tecavüz dehşeti
Beşiktaş'ta 31 Aralık gecesi bir kadına tecavüz eden şüpheliyi yakalamak için harekete geçen dedektifler önceki gün Duran E. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. 

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada İstanbul'da daha önceden meydana gelen tecavüz olayları mağdurlarına şüphelinin resmini gönderdi.


4 KADINA TECAVÜZ ETMİŞ


Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy'de daha önceden tecavüze uğrayan 3 kadın da şüpheliyi fotoğraftan teşhis etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çağırıldı. 

Emniyete gelen kadınlar, Duran E.'yi kendilerine tecavüz eden kişi olarak teşhis etti. Yapılan teşhislerle şüphelinin 4 kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI


Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin hırsızlık için girdiği evdeki kadınlara tecavüz ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


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