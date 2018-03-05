İstanbul'da tacizci elektrikçiye 14 yıl hapis istendi

Ataşehir’de sayaç kontrolüne girdiği evde Ebru T.’yi taciz etmeye çalışan ancak karşı koyunca salonda mastürbasyon yapan elektrik teknisyeni Oğuz Ü. hakkında cinsel saldırı, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlalden 14 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'da tacizci elektrikçiye 14 yıl hapis istendi
Ataşehir’de 22 Nisan 2017 günü Anadolu Yakasında enerji dağıtımı yapan saha çalışanı olan 24 yaşındaki Oğuz Ü. sayaç kontrolüne gittiği evde yalnız yaşayan Ebru T.’nin evine zorla girerek genç kadını taciz etmeye kalkıştı. Ebru T.’nin bıçakla karşı koyması üzerine Oğuz Ü. evin ortasında mastürbasyon yaparak halıya boşaldı. Şüpheli gözaltına alındı ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 


ZORLA EVİNE GİRDİ 

 
Vatan'dan Elif Altın'ın haberine göre; Ebru T.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede üzerinde şüpheli Oğuz Ü.’nün şikayetçi Ebru T.’nin yaşadığı apartmanda sayaç kontrolü yaptığı anlatıldı. Şüpheli Oğuz Ü.’nün Ebru T.’ye arkasından yaklaşarak beline dokunduğu ve ensesine üflediği belirtilen iddianamede bunun üzerine Ebru T. ayağa kalkıp bağırmaya başladığı şüphelinin de susturmak için genç kadının ellerini tuttuğu, bu temas nedeniyle Ebru T.’nin elinde tırnak izi kaldığı ifade edildi. 
 
İddianamede Ebru T.’nin kendisini savunma amacıyla eline bıçak alarak Oğuz Ü.’den dışarı çıkmasını istediği ancak şüphelinin dışarı çıkmak yerine cinsel organını dışarı çıkararak mastürbasyon yapmaya başladığı ve banyo paspası üzerine boşaldığı belirtildi. Oğuz Ü.’nün daha sonra evden ayrıldığı anlatıldı. İddianamede olaydan 5 ay sonra 8 Eylül 2017 gecesi saat 22.30’da Ebru.T.’nin evinin ziline basılarak diyafondan birinin “Hayatının hatasını yaptın, bir daha dışarıya çıkma. Canını seviyorsan davandan vazgeç” diyerek şikayetçiyi tehdit ettiği belirtildi.
 


MENİ LEKESİ ŞÜPHELİYE AİT 
 

İddianamede banyo paspası üzerinde bulunan şüphelinin DNA’sı ile uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.Oğuz Ü. Hakkında “cinsel saldırı”, “tehdit”, “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından 6 yıldan 14 yıla kadar hapis talep edildi. 


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