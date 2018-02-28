İstanbul'da taksiler yarın 1 lira

Nazlı Erdol

Yolcu arayan taksicilerlearayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması, büyük bir kampanyaya imza atıyor.Dünya'nın aktardığı habere göre,kapsamında banka,ya da) seçeneğiyle yarın taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek.30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak.'in de dahil olduğu kampanyada tümkampanyadan bir kez yararlanabilecek., BiTaksi ödeme ekranında otomatik olarak anında düşülecek.