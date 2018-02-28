İstanbul'da taksiler yarın 1 lira

Yolcu arayan taksicilerle taksi
arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi
, büyük bir kampanyaya imza atıyor.
Dünya'nın aktardığı habere göre, kampanya
kapsamında banka, kredi kartı
ya da BKM Express
(Bankalararası Kart Merkezi
) seçeneğiyle yarın taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek.
30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak.
BKM Express
'in de dahil olduğu kampanyada tüm BiTaksi kullanıcıları
kampanyadan bir kez yararlanabilecek. İndirim
, BiTaksi ödeme ekranında otomatik olarak anında düşülecek.
Nazlı Erdol