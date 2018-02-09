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İstanbul'da tarihi rezalet!

Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmalarını yürüten işçilerin kışladaki eski tahtaları tarihi yapının duvarının dibinde yaktıkları o anlar havadan görüntülendi. İşçilerin 250 yıllık tarihi kışlada bir yandan ateş yakması bir yandan restore çalışmalarına devam etmesi ise şok etti.
 

İstanbul'da tarihi rezalet!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Eyüpsultan’da bulunan Rami Kışlası’nda restorasyon çalışmalarını yürüten işçiler tarihi kışlayı adeta yakarak restore etti. İşçilerin iddiaya göre 250 yıllık tarihi kışlada bulunan eski tahtaları toplayarak restore edilmesi gereken kışla duvarının dibinde yaktığı o anlar havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle tarihi kışlanın duvarının dibinde yakılan ateşin büyüklüğü gözler önüne serildi. Kışladan toplanan birçok tahtanın yakıldığı görüntülerde tarihi kışla duvarının isten dolayı simsiyah olması dikkat çekti. Şok eden görüntülerde restorasyonu sürdürülen tarihi yapıda yakılan ateş restorasyon değil tarihi eser cinayeti dedirtirken tarihe gösterilen önemin de sorgulanmasına yol açtı.

İŞÇİLER HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ ÇALIŞIYOR

Havadan çekilen görüntülerde bir yandan 250 yıllık yapı ateş yakılarak tahrip edilirken bir yandan da işçilerin restorasyon çalışmalarına devam etmesi hayret ettirdi. Tarihi kışlayı restore etmekle görevli işçilerin ateş yakması görenleri hayrete düşürürken kimi işçilerin hiçbir şey yokmuş gibi çalışmalarına devam ettiği görüldü. Öte yandan restorasyon çalışmalarının 4 bölüm halinde yapılması planlanan tarihi kışlada 2 etap restorasyon çalışmaları yürütülüyor.


RESTORASYON ÇALIŞMASI TAMAMLANDIĞINDA NE OLACAK?

Rami Kışlası’ndaki restorasyon çalışmaları bittiğinde Türkiye’nin tarihini gözler önüne serecek bir ‘Şehir Müzesi’ hizmete girecek. Kışlada ayrıca yaklaşık 10 milyon kitap kapasiteli dev bir kütüphanenin kurulması planlanıyor. Kışlanın avlusunda ise sergi salonları ve gezi mekanlarının yer alması planlanıyor. Ziyaretçiler için kafelerden kitapçılara, hediyelik eşya dükkanlarından geleneksel el sanatlarının yapımı, tanıtımını ve satışının yapıldığı alanlara kadar birçok atölyede alanda bulunacak.

İHA


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