İstanbul'da terör operasyonu: 31 gözaltı

Serap Belovacıklı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasında yer alan 43 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, 20 ilçede 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 kişiyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, av tüfeği, çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 12 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi