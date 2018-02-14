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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C’ye ağır darbe: Yeşil listedeki terörist yakalandı

İstanbul’da bir hücre evine düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi N.Y. yakalandı

14 Şubat 2018, Çarşamba 10:21
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C’ye ağır darbe: Yeşil listedeki terörist yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bu sabaha karşı İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DHKP-C’nin hücre evine operasyon düzenledi.

Şişli’de bir adrese yapılan baskında örgütten kanlı saldırı talimatı alan N.Y. adlı hücre üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda örgütsel dokumanın da ele geçirildiği operasyonda yakalanan ve eylem hazırlığında olduğu öğrenilen DHKP-C üyesi N.Y.’nin, İçişleri Bakanlığınca güncellenen arananlar listesinde ‘yeşil’ kategoride yer aldığı belirtildi.

Yakalanan hücre üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. 


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