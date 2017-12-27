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İstanbul'da trafik magandalığında son nokta! Aracının hızını sabitledi, yan koltuğa geçti...

Yer İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bir otomobil akan trafikte ilerliyor. Ancak sürücü koltuğunda kimse yok... Bu görüntüler 'Bu kadarına da pes' dedirtti

27 Aralık 2017, Çarşamba 14:04
İstanbul'da trafik magandalığında son nokta! Aracının hızını sabitledi, yan koltuğa geçti...
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen görüntüde yandan geçen araçların sürücüleri, şaşkınlıkla bu otomobile bakıyor.

'Hayalet sürücü'nün kullandığı aracın sürücüsü, aslında çekimi yapan kişi.

Aracının süratini, hız sabitleyiciyle ayarladıktan sonra yan koltuğa geçmiş.

HEM KENDİNİN HEM DE TRAFİKTEKİ KİŞİLERİN HAYATINI HİÇE SAYDI


Hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını hiçe sayan maganda sürücü köprüde bu şekilde ilerliyor. Her an bir kazaya sebebiyet verebilecek sürücüsüz otomobil, Avrupa yakasına doğru yoluna devam ediyor.

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