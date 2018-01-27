İstanbul'da üniversiteli kızlara fuhuş tuzağı

İstanbul'da polis biri üniversiteli 4 genç kıza silah zoruyla fuhuş yaptıran çeteyi çökertti.

İstanbul'da üniversiteli kızlara fuhuş tuzağı
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bahçelievler Şirinevler'de bir fuhuş çetesinin çocuk yaştaki kızlara silah zoruyla fuhuş yaptırdığı' bilgisi üzerine harekete geçti. Çete üyelerinin müşterilerine ulaşmak için internet üzerinden ilan verdiklerini de belirleyen polis, çeteyle bu yolla irtibat kurdu. Seri numarası alınmış paralarla Şirinevler'deki adrese giden polis, çete üyeleriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Müşteri sandıkları sivil polislerden, kadınlarla bir saatlik ilişki için 200 lira isteyen şüpheliler, seri numaraları belirlenmiş parayı alınca suçüstü yakalandı. Fuhuş çetesi üyeleri Ömer Ç., Şeyhmuz A. ve Barış E. tutuklandı. 


"SİLAHLA  TEHDİT  ETTİLER"


Kurtarılan kızlardan üniversite öğrencisi Türkmenistanlı El., yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Okul tatil olunca çocuk bakıp harçlığımı çıkartmak için İstanbul'a gelmiştim. Telefonda konuştuğum bir kadın bu adrese yönlendirdi. Beni silahlı adamlar karşıladı. Bana 'Sen daha önce parayla ilişkiye girdin mi diye' sordu. Ben de ısrarla 'Hayır fuhuş yapmam' deyince silahla tehdit ettiler" dedi. İlişki başına çetenin 200 lira aldığını, kendisine 20 lira verdiklerini söyleyen F. I. "Beni 10 gün içinde neredeyse 150 kişiye sattılar" diye konuştu. Çetenin zorla fuhuş yaptırdığı Ş.Ç. ile UgandalI R.N. ve N.A. da kurtarıldı. 

Habertürk


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