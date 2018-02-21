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İstanbul'da uyuşturucu satan 'Kral Enişte' lakaplı çete lideri yakalandı!

İstanbul'da Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece’de uyuşturucu satan 'Kral Enişte' lakaplı M.U. ve 3’ü kadın 22 kişilik çetesi jandarmanın operasyonuyla çökertildi

21 Şubat 2018, Çarşamba 10:03
İstanbul'da uyuşturucu satan 'Kral Enişte' lakaplı çete lideri yakalandı!
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuk yaştaki kişilere uyuşturucu satan bir çeteyle ilgili aldıkları ihbarı değerlendirerek torbacılara ulaştı. Çetenin tamamına operasyon düzenleneceği için torbacılar takibe alındı. İki ay süren fiziki takip ve istihbarat çalışmaları sonunda torbacıların Silivri’de yaşayan K.P ve sevgilisi D.Y.’ye bağlı oldukları belirlendi.
 

LAKABI 'KRAL ENİŞTE'


Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre; K.P ve D.Y ise uyuşturucuyu 'Kral Enişte' lakaplı M.U.’dan temin ediyordu. Çete Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece’de uyuşturucu satışı yapıyordu. Kendilerini açtıkları nalbur, kafe, çay ocağı gibi işyerlerinde kamufle etmişlerdi.



Jandarma ekipleri geçtiğimiz günlerde çeteye eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeleri tartmak için hassas teraziler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3’ü kadın 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


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