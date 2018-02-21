İstanbul'da uyuşturucu satan 'Kral Enişte' lakaplı çete lideri yakalandı!

LAKABI 'KRAL ENİŞTE'

Adem Özdoğan

ekipleri çocuk yaştaki kişilere uyuşturucu satan bir çeteyle ilgili aldıkları ihbarı değerlendirerek torbacılara ulaştı. Çetenin tamamına operasyon düzenleneceği için torbacılar takibe alındı. İki ay süren fiziki takip ve istihbarat çalışmaları sonunda torbacıların Silivri’de yaşayan K.P ve sevgilisi D.Y.’ye bağlı oldukları belirlendi.Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre; K.P ve D.Y ise uyuşturucuyu' lakaplı M.U.’dan temin ediyordu. Çete’de uyuşturucu satışı yapıyordu. Kendilerini açtıkları nalbur, kafe, çay ocağı gibi işyerlerinde kamufle etmişlerdi.Jandarma ekipleri geçtiğimiz günlerde çeteye eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeleri tartmak için hassas teraziler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3’ü kadın 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.