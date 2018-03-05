İstanbul'da 'VIP pasaport' operasyonu: 4 gözaltı



50 PASAPORT İNTERPOL TARAFINDAN ÇALINTI KAYITLI



8 FETÖ'CÜ SAHTE BELGE DÜZENLETTİRMİŞ

VIP İŞLEMLER 10 BİN İLA 50 BİN DOLAR ARASI



2 KİŞİ TUTUKLANDI

Can Hakman

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenler için sahte belge düzenleyen bir şebekeyi tespit ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin Fatih Molla Gürani Mahallesi bir adreste olduklarını belirleyerek baskın düzenledi. Yapılan operasyonda polis ekipleri, Ali A., Mahsum U., İbrahim Ç. ve Ahmet D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreste arama yapan polis ekipleri 46 ülkeye ait 298 pasaport, 86 ülkeye ait kimlik kartı, sürücü belgesi, ikamet tezkeresi ve tanıtım kartı, farklı ülkelere ait 338 vize, 56 uçak biniş kartı, 160 silikon mühür, 2 numaratör, 600 tane pasaport hologramı, sahte 424 bin lira, 245 bin Euro ve 210 bin Dolar para ele geçirdi.Polis ekipleri ele geçirilen belgeleri ve pasaportları tek tek inceledi. Ekipler bulunan pasaportlardan 50'sinin İnterpol'e çalıntı bildirimi yapılmış pasaportlar olduğunu belirledi.Polis ekipleri ele geçirdiği belgelerde yaptığı araştırmalarda FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 8 kişinin bulunduğunu, bu kişilerinde yurtdışına kaçmak için şüphelilere belge düzenlettirdikleri ileri sürüldü.Şüpheliler düzenledikleri belgeleri 10 bin ile 50 bin dolar arasında değişen ücretler karşılığında hazırladıklarını ve pek çok kişiyi sahte belgelerle yurtdışına çıkarttıklarını itiraf ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin çok kaliteli, anlaşılması zor pasaportlar ürettiğini ve bu yolla 'VIP' kaçakçılık yaptıklarını belirledi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geçtiimiz cumartesi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, İbrahim Ç., Ahmet D. ve Mahsum U. ise mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden İbrahim Ç. ve Ahmet D. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Mahsum U. ise serbest bırakıldı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.