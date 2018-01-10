İstanbul'da Vitaly Pisarenko rüzgarı esti

VİTALY PİSARENKO KİMDİR?

Senim Tanay

"Genç F. Liszt" olarak gösterilen dahi piyanist Vitaly Pisarenko, 9 Ocak Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de konser verdi.Nef’in prestij sponsoru olduğu İstanbul Resitalleri kapsamında gerçekleşen Vitaly Pisarenko konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Klasik müziğe ilgisiyle tanınan Necati Zincirkıran, Sedef Kabaş, Hasan Bülent, Kerem Alkin, Şafak Levi gibi iş ve cemiyet hayatından davetlilerin katıldığı keyifli konserde Pisarenko, başarılı performansı ile dinleyenleri büyüledi.Resitalde Schubert, Prokofiev, Rachmaninov ve Liszt eserlerini yorumlayan ünlü piyanist, özellikle İstanbul Resitalleri'nde büyük beğeni toplayan Liszt'in “Macar Rapsodileri” eseri ile İstanbul programını sonlandırdı.New York Times’ın "Üstün yetenekli piyanist" sözleriyle övdüğü 1987 Kiev doğumlu Rus piyanist Vitaly Pisarenko'nun ismi 2008'de kazandığı Franz Liszt Uluslararası Piyano Yarışması zaferi sonrası 25'den fazla ülkeyi kapsayan dünya çapında resital ve konserleri ile klasik müziğin en prestijli salonlarında yer almaya başladı.Vitaly Pisarenko bugüne kadar Almanya, İtalya, Fransa, Macaristan, Polonya, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Belçika, Brezilya, İsrail, İspanya, Çin, Japonya, Güney Kore, A.B.D. gibi ülkelerde resital ve konserler verdi. Yer aldığı festivaller arasında ise Flanders Basilica Festivali, Berlin Uluslararası Müzik Festivali, Delft Oda Müziği Festivali, Varşova'da Beethoven Festivali, Arjantin'de Ushuaia Festivali, Polonya'da Uluslararası F. Chopin Piyano Festivali, Amsterdam'da Grachtenfestival, St. Petersburg'da Diaghilev Festivali ve Bolzano'da Busoni Festivali gibi önemli referanslar yer alıyor.İstanbul Resitalleri sponsoru olan Nef, sanata olan yaklaşımı ve verdiği destekle, geçen sene de Mozart’ın 239 yıldır gizli kalan konçertosunun; Avusturyalı Tutti Mozart Orkestrası ve Avusturya Devlet Kültür Nişanı sahibi uluslararası flüt sanatçısı Şefika Kutluer tarafından dünyada ilk kez Türkiye’de seslendirilmesini sağlamıştı. Ayrıca dünya kültür mirası için çok değerli olan bu eserin yer alacağı albümün de ana destekçisi oldu.