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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36'ıncı "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı

08 Ocak 2018, Pazartesi 21:45
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı. 

 
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


39 ilçe, 200 noktada 5 bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti. Fatih'teki denetimlerde, taksinden indirilerek aranan yabancı uyruklu 1 kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu Perşembe Pazarı'ndaki denetimlerde bir kişinin otomobilde kurusıkı tabanca bulundu. bu kişi gözaltına alınarak Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.


Ramazan EĞRİ-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)


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