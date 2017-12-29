İstanbul’da yılbaşında hava nasıl olacak? (Meteoroloji 29 Aralık son dakika hava durumu raporu)

29 ARALIK CUMA

30 ARALIK CUMARTESİ



31 ARALIK PAZAR

1 OCAK PAZARTESİ



2 OCAK SALI

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İşte 5 günlük hava tahmini:

Adem Özdoğan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Aralık 2017 tarihinde “5 günlük tahmin (haritalı) raporunu” açıkladı. Buna göre İstanbul’da tekrardan yağmur geliyor. Cuma ve Cumartesi yağmur etkisini gösterirken, Yılbaşı gecesinde hava bulutlu ve güneşli. Öte yandan Marmara’da kar yağışı 5 günlük sıcaklık tahmin raporunda Bursa’da ve Bilecik’te kar yağışı etkisini gösterecek.İstanbul’da sıcaklık gündüz 14 derece, gece 12 derece olması bekleniliyor. Yağmur hafif sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara Bölgesi’nin genelinde yağmur etkisini gösteriyor. Kocaeli’de sıcaklık gündüz 18 derece, gece 12 derece. Düzce’de sıcaklık gündüz 18 derece, gece 12 derece. Yalova’da sıcaklık gündüz 16 derece, gece 11 derece. Bilecik’te sıcaklık gündüz sıcaklık 11, gece 6 derece olması bekleniliyor. Bursa’da ise Cuma günü sıcaklık gündüz 15 derece, gece ise 8 derece olması tahmin ediliyor. Balıkesir, sıcaklık gündüz 13, gece 9 derece. Çanakkale gündüz 14 dereceyken, gece 12 derece olması bekleniliyor. Kuzey Marmara Bölgesi’nde ise sıcaklıklar: Tekirdağ ve Edirne 13 derece, Kırklareli 12 derece.Hafta sonu İstanbul’da sıcaklıklar Cuma gününe oranla düşüyor; gündüz sıcaklık 12 derece, gece 9 derece olması bekleniliyor. Yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Marmara Bölgesi’nde yağışlı günler devam ederken Marmara Bölgesi’nde tek bir ilde kar yağışı etkisini gösteriyor. Buna göre Marmara Bölgesi’nde sıcaklık değerleri: Kocaeli 16 derece, Düzce 13 derece, Sakarya 15 derece, Bursa 12 derece, Balıkesir 9 derece, Çanakkale 11 derece olması bekleniliyor. Bilecik’te ise kar yağışı etkisini gösterecek, sıcaklık sert düşüyor: 7 derece.Marmara Bölgesi’nde bulutlu-güneşli, yağmur ve kar yağışı gözüküyor. İstanbul’da yılbaşı gecesi hava nasıl sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur yok açıklamasında bulundu. Gökyüzü bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 11 derece… Gece dikkat! Geceleyin İstanbul’da ayaz bir hava hakim olacak. Öte yandan Kocaeli bulutlu-güneşli 12 derece, Düzce yağmurlu 9 derece, Sakarya bulutlu ve güneşli 11 derece. Bilecik karla karışık yağmur etkisini göstermeye devam ediyor, 6 derece. Bursa’da yılbaşı gecesinde yağmur ve kar aynı anda yağıyor, 11 derece, Balıkesir yağmurlu 11 derece. Çanakkale 12 derece. Kuzey Marmara’da ise Tekirdağ 10 derece, Kırklareli 9 derece, Edirne 9 derece.Marmara Bölgesi’nde sis etkisini gösteriyor. İstanbul, Yalova ve Edirne’de sisli hava hakim, diğer illerde gökyüzü bulutlu ve güneşli. Yılık ilk gününde sıcaklık değerleri: İstanbul 12 derece, Kocaeli 14 derece, Düzce (bulutlu) 10 derece, Sakarya 14 derece, Bilecik 9 derece, Bursa 14 derece, Balıkesir 14 derece, Çanakkale 14 derece, Tekirdağ 11 derece, Kırklareli 12 derece, Edirne ise 12 derece olması bekleniliyor.Salı günü sis etkisini göstermeye devam ederken, gökyüzü genel olarak bulutlu ve güneşli. Marmara Bölgesi’nde sıcaklık değerleri: İstanbul 14 derece, Kocaeli 17 derece, Düzce 14 derece, Sakarya 16 derece, Bilecik 14 derece, Bursa 17 derece, Balıkesir 15 derece, Çanakkale 15 derece. Kuzey Marmara’da ise “bulutlu hava” hakim. Tekirdağ bulutlu 13 derece, Edirne bulutlu 13 derece. Kırkareli bulutlu 14 derece.AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun iç ve batı bögelerinde bugünnden itibaren yağışlı havanın 3 gün süre ile aralıklarla etkili olması beklenirken hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallerine gerileyerek 9-12 derece aralığın seyredeceği tahmin ediliyor.