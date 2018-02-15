İstanbul'da yol üstünde bulunan cesetlerin sırrı çözüldü



POLİSLER, AŞK VE TÖRE CİNAYETİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR



AĞZI KOLİ BANDI İLE BAĞLANIP ÖLDÜRÜLDÜ



CESETLERDEN BİRİ 3 HAFTA DİĞERİ 10 AYLIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Can Hakman

’de koli bandıyla ağzı bağlanarak boğulup öldürüldüğü belirlenen ve hamile olduğu ileri sürülen kadın cesedinin Suriye uyruklu Nısrin Kırdi isimli bir kadına ait olduğu polis tarafından tespit edilirken, yine ağzı koli bandıyla bağlanıp boğularak öldürüldüğü belirlenen ve kadın cesedinden 1 km uzaklıkta bir mesafede bulunan 40 yaşlarındaki erkek cesedinin de Suriye uyruklu erkek bir şahısa ait olabileceği değerlendiriliyor.Her iki cesedin sahiplerinin bir aşk ve töre cinayetine kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran cinayet büro dedektifleri, Pendik’te bir inşaatta bulunan 2 erkek cesedinin ise tinerci olarak tabir edilen ve sokaklarda yaşayan 2 şahsa ait olup, alınan uyuşturucu sonrasında girilen uyuşturucu komasıyla hayatlarını kaybetmiş şahıslar olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor., Deliklikaya Köyünde akşam saat 17.00 sıralarında hayvanlarını otlatan bir çoban, tren yolunda battaniyeye sarılı halde kadın cesedi gördü. Çoban durumu polise bildirdi. Bundan yaklaşık yarım saat sonra ise, olay yerinden 1 kilometre ilerisinde yine vatandaşlar tarafından bulunup polise ihbar edilen bir erkek cesedi bulundu.İhbarlar üzerine cesetlerin bulunduğu adreslere giden polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin üzerlerinde darp izlerine rastlarken, her iki cesedinde ağzının koli bandı ile bağlanıp boğularak öldürüldüğünü tespit etti.Tren yoluna atılan ve itfaiye ekipleri tarafından vinç ile çıkarılan kadın cesedi üzerinde yapılan incelemeler de, alınan parmak izinden cesedin kimliğinin Suriye uyruklu 30 yaşlarında M.K. isimli bir kadına ait olduğunu tespit eden cinayet büro dedektifleri, kadın cesedinden 1 km uzakta dere yatağında bulunup çıkarılan 40 yaşlarındaki erkek cesedinin kimliğini belirleme çalışmalarını ise devam ettiriyor.Öldürülüş yöntemleri itibariyle iki cesedinde birbiriyle bağlantılı olduğunu belirleyen cinayet masası dedektifleri, biri 30 diğeri 40 yaşlarındaki kadın ve erkek cesetlerinin bir töre ve aşk cinayetine kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yine önceki gün aynı saatlerde Pendik’te bir inşaat bulunan 2 cesedin ise tinerci olarak tabir edilen ve sokaklarda yaşayan 2 şahsa ait olduğu ihtimali üzerinde duruyor.üzerinde bulunan bir inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisi içerisinde mahalle sakinleri tarafından bulunan ve erkek oldukları belirlenen 2 cesedin, çevre sakinleri tarafından sokaklarda yaşayan 2 şahısa ait olduğunu belirleyip parmak izinden kimliklerine ulaşmaya çalışan polisin ilk tespitlerine göre, cesetlerin birisinin 3 haftalık diğerinin ise 10 aylık olduğu tespit edildi. Cesetleri bulunan her iki şahısın aldıkları uyuşturucu sonrasında hayatlarını kaybetmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duran polisin 4 cesetle ilgili soruşturması devam ediyor.