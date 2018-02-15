İstanbul'da yolda bulunan cesetlerle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı

Pencereden kız arkadaşının odasına girdi sonu kötü bitti
İstanbul Arnavutköy’de, ağızları ve burunları koli bandıyla kapatılmış olarak bulunan cesetlerin Suriyeli 1.5 aylık hamile Nısrin Kırdi ve eşi Lübnanlı M.K olduğunu belirledi. Ailenin tekstil işi yaptığı, ağız ve burunlarının koli bandıyla kapatılıp boğularak öldürüldükleri belirlendi. Çifti, yüklü miktardaki parasını Başakşehir’deki lüks sitedeki evlerinde gasp eden 2 Suriyeli gözaltına alındı. Polis çiftin 10 yaşındaki çocuklarının akıbetini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.