İstanbul'da yolda bulunan cesetlerle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da yol üstünde bulunan cesetlerin sırrı çözüldü

Serap Belovacıklı

Arnavutköy, Deliklikaya Köyünde akşam saat 17.00 sıralarında hayvanlarını otlatan bir çoban, tren yolunda battaniyeye sarılı halde kadın cesedi gördü. Çoban durumu polise bildirdi. Bundan yaklaşık yarım saat sonra ise, olay yerinden 1 kilometre ilerisinde yine vatandaşlar tarafından bulunup polise ihbar edilen bir erkek cesedi bulundu.Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, parmak izi incelemesinde kadının Suriyeli Nısrin Kırdi , ikinci cesedin Lübnanlı eşi M.K’ya ait olduğu belirledi.Polis, çiftin bitmiş bir koli bandı ve kan izleri bulunan evlerinde gasp edilerek işkence gördüklerini, ağız ve burunlarının kapatıldığı koli bandı nedeniyle boğularak öldürüldüklerini tespit etti.Şüpheli 2 Suriyeli gözaltına alındı.