İstanbul’da zorunlu kış lastiği denetimi! Ceza yağdı

CEZASI 715 LİRA

SÜRÜCÜLER CEZALARA TEPKİ GÖSTERDİ

'MADEM BİZE ZORUNLU, ÖZEL ARAÇLARA DA ZORUNLU OLMALI'

Yusuf Cevahir

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçen yıl 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğuyla ilgili belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu önü, Zincirlikuyu Tat Towers önü ve Tuzla Köprü altı olmak üzere 3 ayrı uygulama noktasında ticari araçlar ve taksiler üzerinde uygulama gerçekleştiren ekipler, cihazla ölçüm yaptı.Buna göre lastik kalınlığı 0.6 inçin altında olan ticari taksilere ve 1.6 inçin altında olan hususi araçlara "Kış lastiği takmamak" suçundan 715 lira, "Diş derinliğinin 0.6 inçin altında olması" suçundan ise 108 lira ceza kesildi.Öte yandan uygulama kapsamında ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere ceza kesti. Ceza kesilen sürücüler ise duruma tepki göstererek uygulama yerinden ayrıldı. Ceza yiyen ticari araç sürücüsü İlhami Ozan Çelik, "Kış lastiği takmamaktan dolayı ceza yedik, cezası ne kadar bilmiyorum" dedi. Sürücü ardından cezasını alarak ayrıldı.Kış lastiği takan bir sürücü ise, "Kış lastiği ticari araçlarda mecbur olduğu gibi özel araçlarda da mecbur olmalıdır. Özel araçlar kullananların yüzde 99’unun şoförlük bilgileri de karlı havalarda araç kullanma bilgileri de az olduğu için, normal lastikle trafiğe çıkıldığı zaman onlar önümüzde kalınca biz de gidemiyoruz. Karlı havalarda trafiğin tıkanmasının nedeni budur. Onların da mecburi olmasını istiyoruz. En azından trafiğe çıktıkları zaman kar lastiği olmuş olmamış önemli değil. Benim kış lastiği takılı, ölçümü yapıldı her şey normal. Uygulama çok güzel devamlı yapılsın" diye konuştu.