İstanbul’daki ’ana darbe’ davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mehmet Nuri Turan

Savcı ayrıca bu sanıklardan, darbe girişimi esnasında İstanbul’da şehit düşen vatandaşların ölümünden sorumlu olduğunu değerlendirdiği 5 sanığın ise 88’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9’u firari 14’ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul’daki "ana darbe" davasına devam edildi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’de görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Savcı mütalaasında tutuklu sanıklar Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık’ın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.Mütalaada bazı sanıkların "terör örgütüne üye olma", "konut dokunulmazlığını ihlali teşebbüs", "hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs", "kamu malına zarar verme" suçlarının da aralarında olduğu bazı suçlarda değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanıkların darbe girişimi esnasında İstanbul’da şehit düşen vatandaşların ölümünden sorumlu olduğunu değerlendiren savcı mütalaasında, tutuklu sanıklar Fethi Alpay 88 kez, Eyyüp Gürler 88 kez, Özkan Aydoğdu 88 kez, Murat Yanık’ın 88 kez, Muzaffer Düzenli 88 kez, Mehmet Kapan 44,Müslüm Kaya 3 kez, Nebi Gazneli 3 kez , Sadık Cebeci 14 kez ve Fatih Karakaya 44 kez " tasarlayarak öldürme", "çocuğa karşı öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Tutuksuz sanık eski 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk’ün dosyasının ayrılmasını talep eden savcı, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanı sıra, eski askerler Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu hakkındaki dosyanın tefrik edilerek haklarındaki yakalama kararının devamını ve yakalandıkları takdirde gereğinin yapılmasını talep etti. Sanıkların mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.(Mehmet Yusuf Melikoğlu /İHA)