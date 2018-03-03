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İstanbul'daki AVM sayısı 2020 yılında 136 olacak

JLL Türkiye’nin 2017 yılını kapsayan "Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü" raporuna göre, Türkiye genelindeki 401 alışveriş merkezinde yaklaşık 12,2 milyon metrekare ticari kiralanabilir alan bulunurken, inşaat halinde olan 44 AVM’nin ise 2020’nin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bunlardan 22 tanesi İstanbul'a yapılacak

İstanbul'daki AVM sayısı 2020 yılında 136 olacak
JLL Türkiye’nin "Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü" raporuna göre perakende sektörü 2017’nin ilk yarısında benimsediği "Bekle-Gör" yaklaşımından yılın ikinci yarısındaki canlanma ile vazgeçiyor.

Rapora göre ticari gayrimenkul pazarındaki birincil kira rakamı 2017’de 70 avro olarak hesaplandı. JLL’nin raporundaki değerlendirmeye göre 2018 AVM’lerde "Uzmanlaşma ve Yenilenme", perakende sektörü için ise "Deneyimsel Alışveriş" yılı olacak.

Türkiye genelindeki 401 alışveriş merkezinde yaklaşık 12,2 milyon metrekare ticari kiralanabilir alan bulunurken, inşaat halinde olan 44 AVM’nin ise 2020’nin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
 

TOPLAM AVM SAYISI 445 OLACAK


İstanbul’da şu anda 114 AVM’de yaklaşık 4,4 milyon metrekare ticari kiralanabilir alan bulunuyor. Megaşehirde şu anda inşaat halinde olan 22 AVM’nin ise 2020’nin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu AVM’lerin tamamlanmasıyla İstanbul’daki toplam AVM sayısı 136’ya, ticari kiralanabilir alan ise 5,3 milyon metrekareye çıkmış olacak.

Ankara’da ise 39 AVM’de toplam 1,6 milyon metrekare ticari kiralanabilir alan yer alıyor. Başkentte şu anda inşaat halinde olan 8 AVM bulunuyor. Türkiye’deki toplam AVM sayısının 3 yıl içerisinde 445’e çıkacağı belirtiliyor.

JLL’nin raporunda AVM ve perakende sektörleri için 2018 tahminleri de yer aldı. Yeni alışveriş merkezi projelerinin sayısında görülen kademeli düşüş nedeniyle mevcut alışveriş merkezlerinde yeniden kiralama ve eskiyen alışveriş merkezlerinde ise yenilenme süreçlerinin gelecek yıllarda gündeme gelmesi bekleniyor.

Alışveriş merkezi arzının yüksek olduğu İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde görülen rekabet ve bölgeselleşme nedeniyle "Farklılaşma"nın önemi 2018’de de artmaya devam edecek.

E-ticaret ve omni-channel eğiliminin alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye devam edeceği ve “deneyimsel mağazacılık” konseptinin öneminin giderek artacağı öngörülüyor.


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