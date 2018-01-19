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İstanbul'daki havalimanlarında 15 tatil yoğunluğu!

Okullarda birinci sömestrin bugün sona ermesiyle birlikte, tatile çıkacak olanlar Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimalarında yoğunluğa neden oldu

19 Ocak 2018, Cuma 15:21
İstanbul'daki havalimanlarında 15 tatil yoğunluğu!
Öğrencilerin karne almasının ardından bugün öğle saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular, yurt içi ve yurt dışına gitmek üzere bilet işlemlerini yaptı. Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen ailelerin yanı sıra umre ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden vatandaşlar da terminalde yoğunluk oluşturdu. Bankolarla pasaport kontrol noktalarında zaman zaman sıra oluştuğu görüldü. 

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG'nin Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berk Albayrak da, "Perşembe günü 88 bin yolcu sayısına ulaştık. Cuma günü beklentimiz 92 bin yolcunun üzerinde. Bu artarak devam edebilir. Bu anlamda tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Günlük yolcu sayısından daha önemli olan aslında bizim için yoğun saatlerdeki saatlik yolcu sayıları. İç hatlarda yoğun olan saatlerde 9 bin yolcu saatler bekliyoruz. Dış hatlarda da yine 7 bin 500, 8 bine ulaşabilecek bir yolcu bekliyoruz. Bunlar çok yoğun yolcu sayıları. Bunlar için tüm tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

'TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'


Yoğun sezon öncesi tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Albayrak, "Havalimanı girişlerindeki güvenlik personeli sayımızı artırdık. Yolcularımızın rahat ve kuyruk beklemeden geçmeleri için asma kata 3 adet ilave x-ray cihazı daha koyduk. Havayollarıyla koordineli olarak çalışıyoruz. Check-in sürelerini kısaltmak için görevli sayılarımızı artırdık. Çocuklarımızın rahat bir tatil geçirmeleri, gidecekleri yerlere güvenli ve huzur için gitmeleri için tüm tedbirlerimizi aldık diyebilirim" ifadelerini kullandı.


'2,5 SAAT ÖNCE HAVALİMANINDA OLUN'


Özellikle yoğun saatlerde yolculara erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulunan Albayrak, "Yoğun saatlerde sıkışıklık olduğu için biz dış hatlarda 2-2 buçuk saat, iç hatlarda ise 1 buçuk saat öncesinde gelmelerini tavsiye ediyoruz. Böylece tüm işlemlerini rahat rahat yaptırıp uçaklarına binebilirler" dedi.


KAR ÖNLEMLERİ ALINDI


Albayrak, pazartesi ve salı günü beklenen kar yağışına karşı aldıkları önlemleri söyle sıraladı:

"Hava durumuna ilişkin pist bölgesinde tüm kar küreme araçları ve ekipmanlar hazır. Uçak kanatlarına yapılan özel uygulama dısing yapacak tüm ekipmanlar hazır. Pazartesi, Salı’dan sonra kar ihtimali var, bizim de buna karşı tüm hazırlıklarımız tamam."

 


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