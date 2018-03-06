İstanbul'daki lüks restoranı kana bulamıştı! Karar çıktı!



LÜKS RESTORANI KANA BULAMIŞTI

Can Hakman

’ndaki Bigcheff adlı restoranda 30 Ocak 2017’de, babasının 12 yıl önceki ölümünden sorumlu tuttuğu Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nu öldüren yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Hüseyin Saral’ın oğlu, ‘Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davada ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Hüseyin Mert Saral (24), 18 Ekim 2017’deki ilk duruşmada “Tesadüfen karşılaştık. Geldiğinde kapı önünde durdu. ‘O mu değil mi’ diye tereddüt ettim. Babamın ölüm yıldönümüydü. Babasız büyümem aklıma geldi. Olay biranda gelişti. Tasarlanmış bir cinayet değil. Duygusal nedenlerle ilgili... İntikam arzusuyla yapmadım” demişti.Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral (24) ile avukatı katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Hüseyin Mert Saral, “Bu yaşıma kadar şeffaf bir yaşantı sürdüm. Neler yaptığım ya da nasıl bir eğitim hayatım olduğu bellidir. Bunun haricinde bir şeyi planlayacak, tasarlayacak birine zarar verecek kadar hayatımda birisine kin duymadım. Bu, babamın cinayeti için de geçerlidir. Zaten o yılarda çok küçüktüm. Medyada yankılanan Saral’lardan uzak yetiştiğim için o olayları kavrayacak yaşta değildim. Bu olayların dışında yetiştim. Öldürme kastım olsaydı kendimi güvende hissedebileceğim şekilde fırsatlarım vardı. Benim böyle bir düşüncem yoktu. Silahı varsa bana çekemesin diye omzuna ateş ettim. Sayın heyetin vicdanlı karar vereceğine inanıyorum” dedi.Mahkeme Heyeti, Hüseyin Mert Saral’ı, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama aşamalarındaki tutum ve davranışlarını da göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Hüseyin Mert Saral’ın 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Saral’a, ruhsatsız silah taşımak suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verildi.