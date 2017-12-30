İstanbul'dan yürüyerek Kudüs’e giden Nurettin Koç Ankara'da



"AİLEMDEN YÜZDE YÜZ DESTEK ALDIM DİYEMEM"

Gizem Yetil

İstanbul’da tekstil atölyesi işleten, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için yürüyerek Kudüs’e gitmeye karar verdi. Filistin Bayrağıyla yürüyüşünü devam ettiren Nurettin Koç’a bir süre ilçe halkı da eşlik etti."Kudüs’te, Filistin’de yıllardır bir zulüm yapılıyor. Bir insan olarak bu zulme karşı ne yapabilirim diye düşündükten sonra bunu yapabilirim dedim. Kendi payıma bu zulme karşı böyle bir şey yapmayı düşündüm. Ölen hiçbir insan benden değersiz değildir, ölen hiçbir çocuk da benim çocuklarımdan değersiz değildir.Koç sözlerine şöyle devam etti, "Ailemden yüzde yüz bir destek aldım diyemem ama eşim dua ediyor. Sabah namazdan sonra kahvaltı yaparak yola çıkıyorum. Akşam gün batımında da yürüyüşümü sonlandırıyorum. Geceleri riskli olduğu için yürümüyorum. Yol üzerinde misafir edenler oluyor ve beni sabah aldıkları yere tekrar bırakıyorlar. Yürüyüş boyunca kesinlikle bir araca binmiyorum"