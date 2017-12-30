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İstanbul'dan yürüyerek Kudüs’e giden Nurettin Koç Ankara'da

İstanbul'dan yürüyerek Kudüs’e gitmek için yola çıkan Nurettin Koç, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı

30 Aralık 2017, Cumartesi 21:25
İstanbul'dan yürüyerek Kudüs’e giden Nurettin Koç Ankara'da
İstanbul’da tekstil atölyesi işleten Nurettin Koç, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için yürüyerek Kudüs’e gitmeye karar verdi. Filistin Bayrağıyla yürüyüşünü devam ettiren Nurettin Koç’a bir süre ilçe halkı da eşlik etti.

Günlük ortalama 30 km yürüdüğünü söyleyen Nurettin Koç şöyle dedi: "Kudüs’te, Filistin’de yıllardır bir zulüm yapılıyor. Bir insan olarak bu zulme karşı ne yapabilirim diye düşündükten sonra bunu yapabilirim dedim. Kendi payıma bu zulme karşı böyle bir şey yapmayı düşündüm. Ölen hiçbir insan benden değersiz değildir, ölen hiçbir çocuk da benim çocuklarımdan değersiz değildir.



"AİLEMDEN YÜZDE YÜZ DESTEK ALDIM DİYEMEM"


Koç sözlerine şöyle devam etti, "Ailemden yüzde yüz bir destek aldım diyemem ama eşim dua ediyor. Sabah namazdan sonra kahvaltı yaparak yola çıkıyorum. Akşam gün batımında da yürüyüşümü sonlandırıyorum. Geceleri riskli olduğu için yürümüyorum. Yol üzerinde misafir edenler oluyor ve beni sabah aldıkları yere tekrar bırakıyorlar. Yürüyüş boyunca kesinlikle bir araca binmiyorum"

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