İstanbul dolup taşıyor Doğu Karadeniz boşalıyor

YATIRIM YOK, NÜFUS AZ

İSTANBUL NÜFUSUYLA 129 ÜLKEYİ SOLLADI!

YENİ EVE YENİ PLAN GEREK



ORTANCA YAŞ ARTTI 31.7

YALOVA EN TENHA EN YOĞUN KONYA



‘KÖY' NÜFUSUMUZ DÜŞÜŞÜ SÜRDÜRDÜ

Adem Özdoğan

Türkiye’nin nüfusu, 2017’de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80.8 milyon kişiye ulaştı. TÜİK’in verilerine göre, yıllık nüfus artış hızı ise 2016’da binde 13.5 iken, 2017’de binde 12.4’e geriledi. Nüfus artışında özellikle Doğu Karadeniz illerindeki azalma dikkat çekiyor.Giresun’dan Artvin’e kadar bölgede nüfusu artan tek il Trabzon. Yüzde 9 nüfus artışı yaşayan il dışındaki şehirlerde düşüş gözleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çeşitli illerde ise hem yüksek doğum oranı, hem de Suriyeli göçmenlerin yeni doğan çocuklarının etkisiyle birkaç yıldır devam eden yükseliş etkisini sürdürüyor.Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Murat Özgür, Karadeniz Bölgesi’nde doğum yapacak yaşta nüfusun oldukça azaldığını kaydetti. Bunun yanı sıra bölgede geçim kaynağı olabilecek iş alanlarının azlığı, tarım arazilerinin kıtlığı ve zor coğrafi yapısı nedeniyle göçün sürdüğünü ifade ettiÖzgür, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise tam tersi olarak doğum oranları oldukça yüksek. Bu verilere Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de doğan çocuklarının eklenmesiyle Kilis gibi birkaç noktada nüfus artışına göçmenlerin etkisi olabilir ama bunun dışında şu anda Türkiye nüfusuna kayıtlı olma durumları yok” değerlendirmesinde bulundu.TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serdar Sayan ise, Karadeniz Bölgesi’nde göç unsurunun nüfus azalmasında öne çıkan unsur olduğunu belirtirken, illerin refah seviyeleri yükseldikçe doğum oranının da azaldığını söyledi.Sayan, “Bir ilde GSYİH ne kadar yüksekse doğum oranı o kadar düşük seyrediyor. Bunun tek karşıtı İstanbul. İstanbul’da ise önemli bir iç göç alma söz konusu” diye konuştu.Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişiye ulaşan nüfusuyla 129 ülkeyi geride bıraktı. 2017’de 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18.6’sını oluşturan İstanbul nüfusuna 5 yılda 868 bin 764 kişi eklendi.İstanbul nüfusu bu sayıyla, Belçika (11.4 milyon kişi), Yunanistan (11.2 milyon kişi), Portekiz (10.3 milyon kişi), İsveç (9.9 milyon kişi) ve Azerbaycan (9.8 milyon kişi) gibi ülkeleri geride bıraktı.İstanbul’la birlikte birçok şehir gerek kentsel dönüşüm, gerekse markalı konut yatırımcılarıyla büyümeyi sürdürdü. EYG Grup İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, nüfus artışını karşılamak için her yıl 600 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Başta nüfus artışı, evlilik-boşanma, küçülen aile yapılarıyla birlikte gelişen konut ihtiyacının gayrimenkul sektörünün önünü açmaya devam ettiğini anlatan Çelik, “Sektör uzun süreler daha iş yapmayı sürdürecektir. 20 yıl önce köy nüfusu fazlayken şimdi şehirler fazla. Şehirleşmenin artarak devam edeceğini göz önünde bulundurursak, sadece ev yapmak değil, uzun vadeli şehir planlarını hayata geçirerek, yaşanabilir şehirleri kurgulamak lazım” diye konuştu.Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye’de 2016 yılında 31.4 olan ortanca yaş, geçen yıl 31.7’ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31.1 iken, kadınlarda 32.4 olarak gerçekleşti. 2016’da 90 bin 154 kişi olan Bayburt’un nüfusu geçen yıl 80 bin 417 kişiye geriledi. Böylece kent, en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti. 2016’da en az nüfusa sahip olan Tunceli ise geçen yıl 82 bin 498 kişilik nüfusuyla bu kez ikinci sırada yer aldı. 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1.2 arttı.Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “1 kilometrekareye düşen kişi sayısı” geçen yıl Türkiye genelinde 2016’ya göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2.892 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 521 kişiyle Kocaeli, 356 kişiyle İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişiyle Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 297 olarak gerçekleşti.Nüfus sonuçlarında dikkat çeken önemli bir veri de giderek azalan köy nüfuslarının bu yıl da 100 bin kişiye yakın gerilemesi oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı toplam nüfusun yüzde 7.5’ini oluştururken, 2016’da 6 milyon 143 bin 123 kişi olan nüfus, geçen yıl yaklaşık 94 bin kişi azalarak 6 milyon 49 bin 393 kişiye geriledi. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, köylerin giderek azalması ve yaşlanmasıyla birlikte üretimde de önemli sıkıntıların baş göstereceğini anlatırken, “Köylerde bebek sesi yok, genç sesi kalmadı. Mesela Antalya’da genç bir çiftçi tarımsal üretimi sürdürmek yerine bir otelde garson olmayı seçiyor. Düşük gelir, fazla maliyet, yapılan ithalat sistemiyle mücadele etmek zor. Tarım alanları da paralel olarak azalıyor. Bu nedenle tarımda verimliliği sürdürebilmek için teknoloji kullanımını sağlamak gerekecek” ifadesini kullandı.