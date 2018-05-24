İstanbul E-5’te araç yangını

Saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü'nden Edirne'ye doğru seyir halindeki bir araç Hadımköy Metrobüs Durağının bulunduğu altgeçide yaklaştığı sırada bir anda tutuşarak alev aldı.

ARACI HEMEN TERK ETTİ

Araçtan alevler çıktığını gören sürücü aracı terk ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.



