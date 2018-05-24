İstanbul E-5’te araç yangını

İstanbul Beylikdüzü’nde E-5 otoyolu yan yolda seyir halinde bulunan bir araç aniden tutuşarak alev alev yandı

24 Mayıs 2018, Perşembe 19:46
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Saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü'nden Edirne'ye doğru seyir halindeki bir araç Hadımköy Metrobüs Durağının bulunduğu altgeçide yaklaştığı sırada bir anda tutuşarak alev aldı. 

ARACI HEMEN TERK ETTİ

Araçtan alevler çıktığını gören sürücü aracı terk ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


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