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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı bilançosunu açıkladı

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye, İstanbul'da yılbaşı gecesine yönelik uygulamalarda 215 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı bilançosunu açıkladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yeni yıl önlemleri kapsamında 37 bin polisin katılımıyla yaptığı yılbaşı uygulamalarının bilançosu ortaya çıktı.


215 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 23 bin 476 kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) üzerinden sorgulanarak 215 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan şüphelilerden 156'sı hakkında yakalama kararı olan, 3 kişi taciz, 35 kişi silah bulunduğu için gözaltına alındı. 21 şüphelinin ise uyuşturucu, kesici alet, hırsızlık malı taşıma, yankesicilik gibi suçlardan yakalandığı öğrenildi.
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