İstanbul Esenyurt'ta polise silahlı saldırı
Esenyurt’ta ters yöne giren araçtaki 2 kişi, kendilerini uyaran sivil polis memurlarının aracına pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı
İstanbul Esenyurt'ta "Girilmez" işareti olmasınarağmen yola giren aracın sürücüsü, burada karşılaştıkları sivil polislertarafından uyarıldı.
Uyarıları dikkate almayan sürücü ile yanındaki kişi, araçtan inerek polis memurlarıyla tartışmaya başladı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, sivil polis aracına pompalı tüfekle ateş eden zanlılar, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.
Olayda polis yara almazken araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.
Olay yerinde delil toplayıp çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.