İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Fatih Camii ve Külliyesi’nde 2007’de başlayan restorasyon 2012’de tamamlandı. 5 yıllık restorasyonun ardından ibadete açılan caminin bahçesinde de çalışmalar aralıklarla devam etti.

'BETONDAN BİR ÇÖL'

Son ‘avlu düzenlemesi’ ile birlikte; devasa çınar ve şadırvan avlusundaki asırlık servi ağaçlarının söküldüğü gözlendi. Konuyu İstanbul Büyükşehir Meclisi’nin gündemine taşıyan CHP’li Meclis Üyesi Berke Merter “Yeşil dokuyu yok etmek restorasyona dahil mi? Restore edilen Fatih Camii’ne baktığımızda avludaki betondan bir çöl yaratıldığını görüyoruz” dedi.