İstanbul Fatih'te garsonu vuran Iraklı sopalarla dövüldü

İstanbul Fatih'te bir kafenin garsonunu vurarak kaçan Irak uyruklu saldırgan, kafenin diğer çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü.

31 Aralık 2017, Pazar 12:40
İstanbul Fatih'te garsonu vuran Iraklı sopalarla dövüldü
İstanbul Fatih'te tartıştığı bir kafenin garsonunu kolundan vurarak kaçan Irak uyruklu saldırgan, kafenin diğer garsonları tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sopalarla ölümüne dövüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın edindiği bilgiye göre, dayak anları yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Suç makinesi, sokakta yaşayan engelli adamı tek kurşunla öldürdü

Suç makinesi, sokakta yaşayan engelli adamı tek kurşunla öldürdü
Call of Duty oyuncularının kavgası ölüme yol açtı

Call of Duty oyuncularının kavgası ölüme yol açtı
Kağıthane'de soyguncularla polis arasında çatışma

Kağıthane'de soyguncularla polis arasında çatışma
Kütahya’da 14 tonluk direk iş yerine girdi!

Kütahya’da 14 tonluk direk iş yerine girdi!
3 ay önce cesedi bulunan kadının katili sevgilisi çıktı

3 ay önce cesedi bulunan kadının katili sevgilisi çıktı
Mersin'de adliye önünde silahlı saldırı

Mersin'de adliye önünde silahlı saldırı
Giresun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti

Giresun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti
Herkesin gözü önünde motosikleti çaldılar

Herkesin gözü önünde motosikleti çaldılar
Beton pompasının döktüğü çimento baba ile oğlunu duvar altında bıraktı

Beton pompasının döktüğü çimento baba ile oğlunu duvar altında bıraktı
Hiç gitmediği İstanbul'da 15 kez dilencilik cezası yemiş!

Hiç gitmediği İstanbul'da 15 kez dilencilik cezası yemiş!
Adana’da tekel bayi soyan hırsızlardan şoke eden savunma

Adana’da tekel bayi soyan hırsızlardan şoke eden savunma