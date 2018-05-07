İstanbul Fatih'te okul müdürüne taciz davası

İstanbul Fatih'te bir okul müdürüne 7 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiası ile dava açıldı

İstanbul Fatih'te okul müdürüne taciz davası
İstanbul Fatih'te bulunan bir devlet lisesinde okul müdürünün cinsel taciz skandalı yaşandı. Okulda öğrenim gören 7 kız öğrencinin rehber öğretmenleriyle paylaştıkları şikâyet üzerine ortaya çıkan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede mağdur öğrencilerin ifadelerine yer verildi. Mağdure öğrencilerden K.M., staj dosyası için müdürün odasına gittiğinde, "Sen kilo mu aldın?, Nerelisin?, Ruslara benziyorsun" gibi sözler söylediğini belirtti.


"KARIMIN MODASI GEÇTİ"


Diğer öğrenci E.O. ise okul müdürünün kendisini odasına çağırıp 'Seni ajansa yazdıralım, fiziğin çok uygun' diyerek burnunu ellediğini, bir defasında gece 3'te telefon açıp evin yakınında olduğunu söyleyip, içki içmeye çağırdığını ifade etti.

Mağdure ayrıca şüphelinin WhatsApp'tan 'Seninle Eminönü'ne gezmeye gidelim, karımın modası geçti, sen sarışınsın.' diyerek sürekli burnunu ellediğini ileri sürdü. Şüpheli okul müdürü Hüseyin B. ile ilgili okulun öğretmenleri de ifade verdi.

Okul öğretmenleri şüphelinin okuldaki kız öğrencilere tacizde bulunduğunu duyduklarını, şüphelinin tavır ve davranışlarında fazla samimi gördüklerini, bu konuda çocukları uyardıklarını belirtti.

Şüpheli okul müdürü ise 3 çocuk babası olduğunu belirtip iddiaları reddetti. İddianamede, şüphelinin 7 öğrenciye karşı cinsel taciz, 2 öğrenciye karşı da cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi.

Müdür hakkında 'birden fazla çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'birden fazla çocuğa karşı cinsel taciz' suçları kapsamında ceza istendi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eskişehir'deki tecavüz girişiminde yeni gelişme

Eskişehir'deki tecavüz girişiminde yeni gelişme
İzmit'te üniversite öğrencisi taburcu edildikten sonra öldü

İzmit'te üniversite öğrencisi taburcu edildikten sonra öldü
Engelli vatandaş elektrikli aracıyla otomobile çarptı

Engelli vatandaş elektrikli aracıyla otomobile çarptı
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Köprüde intihara kalkıştı, Emniyet Müdürü vazgeçirdi

Köprüde intihara kalkıştı, Emniyet Müdürü vazgeçirdi
Düğünden dönen aileyi taşıyan servis aracı kaza yaptı

Düğünden dönen aileyi taşıyan servis aracı kaza yaptı

Bartın'da aynı noktada 11 araç kaza yaptı

Bartın'da aynı noktada 11 araç kaza yaptı

Kız öğrenci apartında korkutan yangın

Kız öğrenci apartında korkutan yangın

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
Fırlayan plaka cipin ön camına isabet etti

Fırlayan plaka cipin ön camına isabet etti
Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı

Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı