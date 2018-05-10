İstanbul Fatih’te zincirleme kaza

İstanbul Fatih’te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı’nda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Fatih’te zincirleme kaza
Kaza, Atatürk Bulvarı İMÇ Çarşısı önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu’ndan Aksaray istikametine giden minibüsün sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için sola manevra yapınca kaldırıma çarptı. Arkadan gelen iki otomobil de duramayarak çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan bir sürücü ile yaralanan yaya için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü otomobilden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza yapan sürücülerden Yunus Emre Ay "Minibüsün önüne yaya çıkınca direksiyonu kırdı. Ben de ona vurmamak için manevra yaptım. Arkadaki araç da  duramadı. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi" dedi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde trafik durma noktasına geldi.
 


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