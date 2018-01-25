İstanbul halkına nefes aldırıyor

GÜNÜ BİRLİKTE LİDER



LEZZET TURU DA VAR

İdil Janet Demiray

Silivri, İstanbul’un sayfiye yeri. Kış nüfusu 250 bin olan Silivri’de, yazın gelmesiyle bu rakam 500 bine ulaşıyor. Ayrıca Silivri, günübirlik gezilerde de lider. Haziran-Eylül ayları arasında, günübirlik olarak en çok ziyaret edilen ilçe. İstanbul’a sadece 70 kilometre uzaklıkta olması ve otoyolun şehirden geçmesi, Silivri’yi cazip kılan etkenlerden. Silivri, 42 kilometrelik sahil şeridine sahip. Tertemiz denizi, yazın günü birlik geziye çıkacak olanlar için en önemli alternatif olarak ortaya çıkıyor.Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, kent merkezinde çay bahçeleri işletmelerini Silivri Çevre Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi kamu yararına çalışan derneklere verdi. Tüm çay bahçeleri yenilendi, oturma kapasitesi iki katına çıkartıldı. Kıyı şeridindeki balık lokantaları da özellikle lezzet turuna çıkan yemek meraklıları tarafından tercih ediliyor. Gümüşyaka’da yapılması planlanan yat limanı ile Silivri, yat turizmine de kapılarını açacak.